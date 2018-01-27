Нового главу выбрали в Приморско-Ахтарском районе Краснодара

Краснодар, 27 января. Торжественная инаугурация Максим Бондаренко на пост главы Приморско-Ахтарского района в Краснодаре прошла в пятницу.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, в пятницу, 26 января, на 43-й сессии Совета депутатов состоялась инаугурация вновь избранного главы Приморско-Ахтарского района, которым стал исполняющий обязанности руководителя муниципального образования Максим Бондаренко. Его единогласно выбрали на пост путем тайного голосования депутатов 16 января 2018 года.

Макси Бондаренко получил удостоверение главы района от вице-губернатора Кубани Алексея Копайгородского, который подчеркнул, что муниципалитет обладает большим экономическим потенциалом.