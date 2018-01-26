Приглашение на Олимпиаду-2018 получили 12 кубанских спортсменов

Краснодар, 26 января. Международный олимпийский комитет пригласил 12 кубанских спортсменов на зимние Олимпийские игры в Южной Корее.

На Олимпиаду от Краснодарского края отправятся бобслеисты Максим Андрианов, Александра Родионова, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко; керлингистки Юлия Портунова, Галина Арсенькина и Юлия Гузиева; фристайлистки Алина Гриднева и Екатерина Столярова; фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт, а также сноубордистка Софья Федорова.

Напомним,169 российских спортсменов получили приглашение от МОК на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхан.

«Была окончательно утверждена заявка, куда вошли 169 спортсменов. К сожалению, наши ведущие спортсмены не вошли в заявку, мы два дня работали с МОК, но, к сожалению, они не вошли в заявку. И в итоге 169 спортсменов будут отстаивать честь страны», — отметил первый вице-президент Олимпийского комитета России.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что бойкота Олимпийских игр в Пхенчхане не будет, и государство выразит поддержку спортсменам, которые поедут на Зимние Игры в качестве нейтральных спортсменов.