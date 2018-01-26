Парки и скверы в Краснодаре увеличили почти на 10 гектаров

Краснодар, 26 января. Власти Краснодарского края увеличат территорию трех парков на несколько гектаров.

Решение об увеличении площадей скверов и бульваров было принято в рамках 47 заседания городской Думы, сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

В соответствии с документом, площадь зеленых зон будет увеличена, а именно, сквера «Видный», который расположен в Фестивальном микрорайоне, бульвара «Тургеневский» в районе улицы Кубанской Набережной. Бульвар «Береговой», расположенный в районе Затона, вырастет почти в три раза и превратится в парк. На данный момент его территория составляет 3,4 гектара, а будет — 12,2 гектара.