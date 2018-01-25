Краснодар, 25 января. Грантовую поддержку молодых ученых планируют увеличить в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев на встрече со студентами и молодым ученым в Кубанском государственном аграрном университете.

Вениамин Кондратьев отметил, что на данный момент идут переговоры с Российским фондом фундаментальных исследований об увеличении грантовой поддержки для молодых ученых. Отметим, что на сегодняшний день на молодых ученых выделяют 56 миллионов рублей — 28 миллионов выделяется из фонда и столько же из краевого бюджета.

«В перспективе мы хотим его увеличить до 50 млн рублей с каждой стороны. На форуме в Сочи, надеюсь, подпишем это соглашение. У вас сейчас лучшее время для старта и поддержка на этом этапе крайне важна», — цитирует пресс-служба администрации Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

По словам губернатора Краснодарского края, увеличение финансирования позволит развивать научно-технический прогресс в регионе.