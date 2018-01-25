Гандболистки «Кубани» обыграли «Ставрополье-СКФУ» в матче Суперлиги

Краснодар, 25 января. Гандболистки краснодарской «Кубани» выиграли у «Ставрополье-СКФУ» в матче чемпионата России среди женских команд Суперлиги.

Встреча, прошедшая в среду, 24 января, в Краснодаре, завершилась со счетом 34:29. Самым результативным игроком в составе краснодарского клуба стала Екатерина Баркалова, которая забросила девять мячей в ворота соперника. Яна Савинова записала на свой счет четыре мяча, сообщает «Чемпионат».

В составе «Ставорополье-СКФУ» отличилась Екатерина Зеленкова, на ее счету восемь мячей. Кроме этого Анастасия Пастух и Елена Стрельцова забросили по пять мячей.

На данный момент «Кубань» занимает четвертое место в турнирной таблице, «Ставрополье-СКФУ» расположилось на шестой строчке.