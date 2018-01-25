«Локомотив-Кубань» обыграл хорватскую «Цедевиту» в матче баскетбольного Еврокубка

Краснодар, 25 января. Баскетбольный краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» одержал победу над хорватской «Цедевитой» в выездном матче Еврокубка. Итоговый счет встречи — 85:60.

Первые две четверти были за краснодарским клубом, в третьей — уступили шесть очков. Стоит отметить, что четвертый отрезок игрового времени стал решающим: краснодарский «Локомотив-Кубань» выиграл с преимуществом в 19 очков.

Самым результативным баскетболистом в составе победителей стал Тревол Лейси. Он набрал 16 очков, сделал два подбора и отдал три результативные передачи, сообщает «Чемпионат». Также стоит отметить Дмитрия Кулагина, который заработал 14 очков, оформил пять подборов и отдал четыре результативные передачи. В составе «Цедевиты» отличились Дамир Маркота и Деметрис Николс, на их счету 13 очков.

«Локомотив-Кубань» занимает первое место в группе G, клуб досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Кубка Европы.