Краснодар, 24 января. Краснодарский край занял второе место в России по вводу жилья в эксплуатацию по итогам минувшего года. Было построено 4,68 миллионов квадратных метров, по сравнению с данными 2016 года показатели выросли на четыре процента. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Если говорить о цифрах на текущий год, то плановые показатели по вводу жилья снова порядка 4 миллионов квадратных метров. Их мы гарантированно достигнем», — отмечает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава края отметил, что застройщики уходят от строительства отдельных домов, а все чаще занимаются комплексной застройкой с полностью проработанной социальной инфраструктурой.