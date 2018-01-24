Участок улицы Ленина перекроют в Краснодаре из-за ремонта

Краснодар, 24 января. Временно перекроют движение транспорта по улице Ленина на участке от улиц Рашпилевской до Кирова в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Перекрыть движение по улице Ленина пришлось в связи с аварийными работами, которые проводит ООО «Краснодар Водоканал». Работы планируют завершить до 28 января.

«Краснодар Водоканал» проводит аварийные работы по замене участка сети фекальной канализации диаметром 300 мм, протяженностью 60 метров», — сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее сообщалось, краснодарский водоканал завершил работы по ремонту участка коллектора на улице Октябрьской. Отмечается, что там необходимо будет заасфальтировать дорогу.