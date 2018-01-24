Капитан «Локомотива-Кубани» рассказал о главном козыре команды в этом сезоне

Краснодар, 24 января. В течение двух недель баскетбольный «Локомотив-Кубань» обыграл двух российских участников Евролиги. Удачная серия железнодорожников во всех турнирах продолжается уже 23 матча кряду. Единственное поражение в нынешнем сезоне команда потерпела во встрече с казанским УНИКСом.

По словам капитана кубанского коллектива Марди Коллинза, в основе успеха «Локомотива» лежит надежная оборона.

«Конечно, защита — главный козырь команды», — отметил форвард.

Он подчеркнул, что сербский специалист Саша Обрадович просит своих подопечных быть максимально сконцентрированными в защите и на щитах, пишут «Известия».

Коллинз добавил, что на данный момент «Локомотив» отлично действует в обоих компонентах.

Баскетболист признался, что просто делает свою работу и старается быть максимально полезным в каждом матче.

«Что касается капитанской повязки — приятно, что выбор тренеров и игроков пал именно на меня. Пытаюсь вести команду за собой, быть лидером», — резюмировал форвард.

Напомним, 24 января железнодорожники в рамках Евролиги сыграют с хорватской «Цедевитой».