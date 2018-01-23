Глава Кубани предложил меры борьбы с нелегальными мигрантами

Краснодар, 23 января. Мигрантам в Краснодарском крае за 2017 год выдали 42 тысячи патентов на работу, хотя по оценке полиции, их должно было быть в два раза больше, из-за этого бюджет региона недосчитался порядка 700 миллионов рублей.

Заседание, в рамках которого власти обсудили вопрос, связанный с нелегальными мигрантами, обсудили во вторник, 23 января. В крае мигрантам за год выдали 42 тысячи патентов на работу, однако по оценкам ГУ МВД региона, их должно быть в несколько раз больше. Следовательно, мигранты работали в крае нелегально. Пресс-служба краевой администрации цитирует слова главы региона Вениамина Кондратьева:

«Сами по себе нелегальные мигранты не приедут в регион, нужно понимать, что в основе этого процесса – наши работодатели, которые дают им возможность получать серую зарплату».

Заместитель губернатора Алексей Копайгородский сообщил, что в каждом муниципалитете работаю группы, задачей которых является анализ миграционной ситуации на территории. Вениамин Кондратьев подчеркнул: