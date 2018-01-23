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Общество
Глава Кубани предложил меры борьбы с нелегальными мигрантами
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    Глава Кубани предложил меры борьбы с нелегальными мигрантами

    18:56  23 Января 2018  /обновлено: 18:56  23 Января 2018
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    Глава Кубани предложил меры борьбы с нелегальными мигрантами

    Краснодар, 23 января. Мигрантам в Краснодарском крае за 2017 год выдали 42 тысячи патентов на работу, хотя по оценке полиции, их должно было быть в два раза больше, из-за этого бюджет региона недосчитался порядка 700 миллионов рублей.

    Заседание, в рамках которого власти обсудили вопрос, связанный с нелегальными мигрантами, обсудили во вторник, 23 января. В крае мигрантам за год выдали 42 тысячи патентов на работу, однако по оценкам ГУ МВД региона, их должно быть в несколько раз больше. Следовательно, мигранты работали в крае нелегально. Пресс-служба краевой администрации цитирует слова главы региона Вениамина Кондратьева:

    «Сами по себе нелегальные мигранты не приедут в регион, нужно понимать, что в основе этого процесса – наши работодатели, которые дают им возможность получать серую зарплату».

    Заместитель губернатора Алексей Копайгородский сообщил, что в каждом муниципалитете работаю группы, задачей которых является анализ миграционной ситуации на территории. Вениамин Кондратьев подчеркнул:

    «Любые наши меры будут считаться действенными, только когда будет результат, когда нелегальная миграция даже в одном проценте не будет присутствовать в крае. Мы должны создать условия, чтобы работодателям было невыгодно привлекать нелегальных мигрантов».

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    Автор: Ксения Пудовкина
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    #мигранты #краснодар
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