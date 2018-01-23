Два новых микрорайона планируют построить под Краснодаром

Краснодар, 23 января. Два новых микрорайона планируют построить рядом с поселками Знаменским и Зеленопольским в Краснодарском крае.

Мэр города Евгений Первышов подписал постановление о проведении публичных слушаний 12 февраля по поводу возведения двух новых микрорайонов вдоль Восточного обхода между поселками Зеленопольским и Знаменским. Соответствующий проект строительства подготовило ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» и предоставило администрации города.

В соответствии с документами на территории новых микрорайонов построят многоквартирные дома, три школы, пять детских садов и две поликлиники. Заместитель директора департамента архитектуры Надежда Панаетова отмечает:

«На публичных слушаниях рассмотрят территории под эти проекты площадью 70 гектаров. Согласно представленным документам, в первом микрорайоне будут построены школа на 1100 мест, детский садик на 500 мест, а также поликлиники на 150 посещений в смену».

На территории второго микрорайона планируют возвести две школы по 1100 мест, два детский сада по 500 мест и детское дошкольное учреждение на 220 мест. Также построят поликлинику, храм и парки.