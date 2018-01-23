Оружие НАТО прибило штормом к берегам России

Сочи, 23 января. Неподалеку от расположенного на берегу Черного моря курорта Архипо-Осиповка был найдет ящик с оружием НАТО. Находку передали в Федеральную службу безопасности.

О выброшенном штормовым море ящике жители сообщили в местное пограничное управление ФСБ РФ.

«Пограничный наряд выдвинулся в указанный район и обнаружил ящик со снарядами, принятыми на вооружение в странах НАТО — четыре 40-миллиметровых зенитных снаряда в штатной упаковке шведского концерна Bofors, — сообщили пограничники. — Предположительно, на берег ящик выбросило штормом».

Как отмечает «Ридус», зенитные снаряды оказались в боеспособном состоянии, несмотря на то, что ящик изрядно потрепало штормом. В дальнейшем органы внутренних дел намерены провести экспертизу содержимого и принять решение по его дальнейшей судьбе.