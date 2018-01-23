Инспекторы ДПС помогли роженице добраться до больницы в Краснодаре

Краснодар, 23 января. Сотрудники ДПС в Краснодаре помогли семейной паре добраться до роддома: будущий отец волновался, что не успеет приехать в больницу вовремя из-за большого транспортного потока на дорогах.

Инспекторы ДПС Игнат Дворовкин и Роман Борохов, дежурившие между станицей Новотитаровской и Краснодаром, оказали помощь семейной паре. Мужчина переживал из-за того, что не успеет вовремя привезти в роддом беременную жену.

«Лейтенант полиции Игнат Дворовкин немедля посадил роженицу в патрульный автомобиль и привез ее в краевой перинатальный центр», — отметили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Женщина отмечает, что инспектор помогал ей на протяжении всей дороги к роддому. Она родила девочку, которую назвали Полиной. После выписки молодая мама поблагодарила сотрудников ДПС за своевременную помощь.