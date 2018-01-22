Два кубанских фигуриста выступят на олимпиаде в Южной Корее

Краснодар, 22 января. Пара фигуристов из Краснодарского края Наталья Забияко и Александр Энберт вошли состав сборной страны для участия в Зимних Играх в Пхенхчане.

Как сообщает пресс-служба краевого министерства физкультуры и спорта, 23-летняя Наталья Забияко и 28-летний Александр Энберт по решению Федерации фигурного катания на коньках России вошли в состав сборной России для участия в Олимпиаде, которая состоится в феврале в Пхенхчане. В пресс-службе отмечают:

«Они занимаются в краевом центре олимпийской подготовки по фигурному катанию, что находится в Сочи. Сам состав олимпийской команды был сформирован по итогам домашнего чемпионата Европы. Кубань».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что бойкота Олимпийских игр в Пхенчхане не будет, и государство выразит поддержку спортсменам, которые поедут на Зимние Игры в качестве нейтральных спортсменов.