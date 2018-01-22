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Два кубанских фигуриста выступят на олимпиаде в Южной Корее
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    Два кубанских фигуриста выступят на олимпиаде в Южной Корее

    20:25  22 Января 2018
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    Два кубанских фигуриста выступят на олимпиаде в Южной Корее

    Краснодар, 22 января. Пара фигуристов из Краснодарского края Наталья Забияко и Александр Энберт вошли состав сборной страны для участия в Зимних Играх в Пхенхчане.

    Как сообщает пресс-служба краевого министерства физкультуры и спорта, 23-летняя Наталья Забияко и 28-летний Александр Энберт по решению Федерации фигурного катания на коньках России вошли в состав сборной России для участия в Олимпиаде, которая состоится в феврале в Пхенхчане. В пресс-службе отмечают:

    «Они занимаются в краевом центре олимпийской подготовки по фигурному катанию, что находится в Сочи. Сам состав олимпийской команды был сформирован по итогам домашнего чемпионата Европы. Кубань».

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что бойкота Олимпийских игр в Пхенчхане не будет, и государство выразит поддержку спортсменам, которые поедут на Зимние Игры в качестве нейтральных спортсменов. 

    Два кубанских фигуриста выступят на олимпиаде в Южной Корее

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    Автор: Ксения Пудовкина
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    #кубань #олимпиада-2018
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