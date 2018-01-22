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Украина
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Общество
Расходы бюджета Кубани планируют увеличить на 16 млрд рублей в 2018 году
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    Расходы бюджета Кубани планируют увеличить на 16 млрд рублей в 2018 году

    18:20  22 Января 2018
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    Расходы бюджета Кубани планируют увеличить на 16 млрд рублей в 2018 году

    Краснодар, 22 января. Дополнительные средства выделят муниципальным районам Краснодарского края в 2018 году по поручению Вениамина Кондратьева.

    Расходы краевого бюджета в текущем году планируют увеличить на 16 миллиардов рублей. Соответствующее заявление сделал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе первого в этом году планерного совещания. Он заявил:

    «730 миллионов рублей будут направлены на строительство школ и 50 миллионов — на возведение пристроек к детским садам. В общей сложности на строительство школ и детских садов с учетом федеральных средств будет направлено 4,9 миллиардов рублей».

    Кроме этого, будут увлечены расходы на газификацию, которые оставят в 2018 году 300 миллионов рублей, что на 46 миллионов больше, чем в 2017 году. На ремонт и обслуживание дорог выделят 27,7 миллиардов рублей.

    «В этом году муниципалитетам предусмотрено более 19 миллиардов рублей на субсидии, а после принятия поправок в бюджет в феврале эта сумма увеличится еще на 2,4 миллиарда рублей и составит 21,5 миллиарда с ростом на 17,5 процентов», — подчеркнул Кондратьев.

    Расходы бюджета Кубани планируют увеличить на 16 млрд рублей в 2018 году

    Президент РФ Владимир Путин в сентябре поздравил кубанцев с 80-летием со дня образования Краснодарского края. Он отметил, что необходимо в полной мере использовать наследие зимних Олимпийских игр, которые состоялись в Сочи в 2014 году, на благо края и всей страны.

    «Здесь создается благоприятный инвестиционный климат, воплощаются в жизнь масштабные, отвечающие запросам времени проекты, содействующие укреплению агропромышленного потенциала региона, совершенствованию его социальной сферы, транспортной инфраструктуры, туристической отрасли»,  — подчеркнул глава государства.

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    Автор: Ксения Пудовкина
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    #краснодар #кубань #кондратьев
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