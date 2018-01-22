Движение по центральной улице Краснодара восстановят через несколько дней

Краснодар, 22 января. Движение транспорта по улице Октябрьской в Краснодаре восстановят через несколько дней после завершения ремонтных работ.

Как сообщает пресс-служба администрации города, движение транспорта по улице Октябрьской откроют в течение нескольких дней, после завершения ремонтных работ на сетях канализации. На данный момент движение действует по временной маршрутной схеме.

«В связи с тем, что участок старых сетей был плотно забетонирован, демонтаж старых сетей продлился дольше запланированного — около 12 часов. В связи с чем возникла необходимость дополнительного разрытия участка вокруг коллектора», — отметил заместитель главного инженера «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов.

В настоящее время на месте работают шесть бригад, планируется, что участок дороги восстановят после завершения ремонтных работ во вторник, 23 января.