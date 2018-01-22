Новое развлечение предложили для любителей экстрима в Сочи

Сочи, 22 января. Санно-бобслейную трассу для любителей экстрима открыли в горах Сочи.

Как сообщает пресс-служба администрации Сочи, начал действовать экстремальный аттракцион — санно-бобслейная трасса «Фанбоб» для туристов. Длина трассы составляет полутора тысячи метров. Спуститься по ней можно и в четверке и двойке, развивая скорость до 95 километров в час как во время настоящих соревнований.

На фанбобах есть мягкая обшивка, двенадцать полозьев, ремни безопасности. Руководитель проекта «Фанбоб» Андрей Адашевский отмечает: