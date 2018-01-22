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«Локомотив-Кубань» одержал победу над «Химками» в матче чемпионата Единой лиги ВТБ
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    «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Химками» в матче чемпионата Единой лиги ВТБ

    9:28  22 Января 2018  /обновлено: 9:28  22 Января 2018
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    «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Химками» в матче чемпионата Единой лиги ВТБ

    Краснодар, 22 января. Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» обыграл команду «Химки» из Подмосковья в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

    Игра завершилась со счетом 93:78 в пользу краснодарской команды «Локомотив-Кубань». Отличились в состав победителей форвард Марди Коллинз, который оформил дабл-дабл из 22 очков и 10 передач. В составе команды «Химки» самым результативным сал атакующий защитник Алексей Швед, он набрал 18 очков.

    Краснодарский «Локомотив-Кубань» занимает первое место в турнирной таблице с 11 победами в 12 матчах. «Химки» находятся на пятой позиции с шестью победами в 11 играх.

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    Автор: Ксения Пудовкина
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