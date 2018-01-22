«Локомотив-Кубань» одержал победу над «Химками» в матче чемпионата Единой лиги ВТБ

Краснодар, 22 января. Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» обыграл команду «Химки» из Подмосковья в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Игра завершилась со счетом 93:78 в пользу краснодарской команды «Локомотив-Кубань». Отличились в состав победителей форвард Марди Коллинз, который оформил дабл-дабл из 22 очков и 10 передач. В составе команды «Химки» самым результативным сал атакующий защитник Алексей Швед, он набрал 18 очков.

Краснодарский «Локомотив-Кубань» занимает первое место в турнирной таблице с 11 победами в 12 матчах. «Химки» находятся на пятой позиции с шестью победами в 11 играх.