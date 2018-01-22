Кулагин об играх в «Баскет-холле»: Очень крутые ощущения, когда приходит полный зал

Краснодар, 22 января. Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» победил на своем паркете подмосковные «Химки» (93:78) в рамках матча Единой Лиги ВТБ. Одним из главных героев поединка стал защитник железнодорожников Дмитрий Кулагин.

25-летний баскетболист успел записать в свой актив 10 очков и 6 передач, а также смог остановить самого опасного игрока «Химок» — Алексея Шведа.

Кулагин признался, что получает удовольствие от атмосферы на матчах в «Баскет-холле», особенно, когда на игры приходят толпы любителей баскетбола, пишут «Известия».

«Очень крутые ощущения, когда приходит полный зал. К тому же наши болельщики не сидят сложа руки: они болеют, понимают игру. Это вдвойне приятные эмоции», — отметил защитник.

При этом баскетболист отметил, что очень доволен, что выбрал для продолжения своей карьеры «Локо», поскольку в этом месте его все устраивает.

«Все на высшем уровне», — подчеркнул он.

Напомним, в октябре Кулагин подписал двухлетний контракт с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань». До этого защитник защищал цвета столичного ЦСКА.