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«Локомотив-Кубань» обыграл «Химки» в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ
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    «Локомотив-Кубань» обыграл «Химки» в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

    20:35  21 Января 2018
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    «Локомотив-Кубань» обыграл «Химки» в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

    Краснодар, 21 января. Баскетболисты краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» выиграли у «Химок» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

    Встреча прошла в Краснодаре в воскресенье, 21 января, и завершилась победой команды «Локомотив-Кубань» со счетом 93:78.  Победа в первой четверти была за гостями, их преимущество составило два очка — 22:24. Краснодарский клуб выиграл в последующих четвертях(24:20, 29:19, 18:15).

    Самым результативным игроком в команде «Локомотив-Кубань» стал Марди Коллин, он сделал дабл-дабл — 22 очка и десять результативных передач. У «Химок» отличился Алексей Швед, который набрал 18 очков и сделал шесть результативных передач.

    «Локомотив-Кубань» занимает первое место в турнирной таблице, у команды 11 побед в 12 матчах. Об этом сообщается на сайте Единой лиги ВТБ. «Химки» расположились на пятой позиции, они выиграли шесть матчей из 11. 

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    Автор: Дарья Смолина
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    #краснодар #баскетбол #химки #единая лига втб #локомотив-кубань
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