«Локомотив-Кубань» обыграл «Химки» в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

Краснодар, 21 января. Баскетболисты краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» выиграли у «Химок» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в Краснодаре в воскресенье, 21 января, и завершилась победой команды «Локомотив-Кубань» со счетом 93:78. Победа в первой четверти была за гостями, их преимущество составило два очка — 22:24. Краснодарский клуб выиграл в последующих четвертях(24:20, 29:19, 18:15).

Самым результативным игроком в команде «Локомотив-Кубань» стал Марди Коллин, он сделал дабл-дабл — 22 очка и десять результативных передач. У «Химок» отличился Алексей Швед, который набрал 18 очков и сделал шесть результативных передач.

«Локомотив-Кубань» занимает первое место в турнирной таблице, у команды 11 побед в 12 матчах. Об этом сообщается на сайте Единой лиги ВТБ. «Химки» расположились на пятой позиции, они выиграли шесть матчей из 11.