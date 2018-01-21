Гандболистки «Кубани» обыграли «Крайову» в матче группового этапа Кубка ЕГФ

Краснодар, 21 января. Гандболистки краснодарского клуба «Кубань» одержали победу над румынской «Крайовой» в матче третьего тура группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации.

Встреча, которая проходила в Краснодаре, завершилась победой краснодарской команды со счетом 28:26. Первый тайм завершился со счетом 12:12, второй тайм — 16:12. Об этом сообщает «Кубань 24». Шесть мячей забросила в ворота соперника Любовь Аришина.

В следующем туре «Кубань» встретится с «Крайовой» 27 января в Румынии. На данный момент краснодарский клуб «Кубань» занимает второе место, гандболистки заработали четыре очка. Румынская «Крайова» расположилась на третьем месте с двумя баллами.