Полицейский вернул потерявшуюся собаку жительнице Краснодарского края

Краснодар, 21 января. Полицейский из Армавира Краснодарского края нашел и вернул пожилой женщине потерявшуюся собаку.

Пожилая местная жительница обратилась в полицию и сообщила, что у нее потерлась собака породы чау-чау. Женщина просила сотрудников правоохранительных органов найти ее питомца.

Сотрудник полиции опросил жителей района, где потерялась собака по кличке Лева, и обратился в клуб любителей собаководов города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Как оказалось, потерявшуюся собаку обнаружили местные жители и решили приютить. Сотрудник правоохранительных органов и пожилая женщина направились в дом, где проживали граждане, которые приютили Леву. Собака узнала свою хозяйку и отправилась домой.

Пенсионерка обратилась в полицию с просьбой поощрить сотрудника полиции, который добросовестно относится к своей работе.