Детский киноклуб открыли в Краснодаре

Краснодар, 21 января. В рамках Всероссийского проекта «КиноДетство.РФ» открылся детский киноклуб «КиноДетство» в Краснодаре в субботу, 20 января. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Детям рассказали интересные факты о создании отечественных мультфильмов «Ну, погоди!», «Трое из Простоквашино», «Малыш и Карлсон». Юные зрители отвечали на вопросы викторины и рассказывали о своих любимых мультфильмах. Дети посмотрели альманах из семи коротких историй, после просмотра они поделились своими впечатлениями и проголосовали за понравившийся мультик.

Отметим, что заседания Детского киноклуба будут проходить в Кубанькино каждую неделю.