Автозаправкам в Краснодарском крае начнут присваивать звезды

Краснодар, 21 января. Росстандарт разработал систему оценки автомобильных заправочных станций. Заправкам, которые расположены на территории Краснодарского края, будут присваивать звезды.

Благодаря системе оценки заправки автомобилисты смогу понять, какой рейтинг у заправочной станции. Росстрандарт будет оценивать качество топлива, а Федерация автомобилистов России сделает оценку качества сервиса и набора услуг. Об этом сообщает «Блокнот Краснодар».

Одну звезду смогут получить АЗС, где можно купить дизельное топливо, бензин АИ-92, АИ-95. Кроме этого необходимо иметь придорожные стелы с информацией о наличии топлива и стоимости. Две звезды получат те станции, на которых можно оплатить услуги банковской картой, также у них должны быть туалетные комнаты с водоснабжением и отопление. Трехзвездочные станции — это те, на территории которых есть кафе и магазин, также важно, чтобы был сотрудник, который помогал бы клиентам заправлять автомобили. Четыре звезды дадут тем заправкам, у которых есть сеть Wi-Fi, а также терминалы для оплаты мобильной связи и других услуг. Пятизвездочные станции будут те, у которых будут соблюдены все требования, которые перечислены выше. Важным фактором для получения пять звезд — это положительная оценка топлива от Росстандарта.