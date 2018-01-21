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Победителей чемпионата JuniorSkills-2018‍ наградили в Краснодаре
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    Победителей чемпионата JuniorSkills-2018‍ наградили в Краснодаре

    11:59  21 Января 2018
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    Победителей чемпионата JuniorSkills-2018 наградили в Краснодаре

    Краснодар, 21 января. Победителей второго регионального чемпионата JuniorSkills-2018 торжественно наградили в Доме культуры учащейся молодежи в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

    В конкурсе приняли участие 174 школьника. Каждый участник JuniorSkills-2018 получил дипломы. 42 подростка получили золотые медали, 40 — серебряные, 40 — бронзовые, им также вручили ценные подарки. Теперь школьникам предстоит участвовать в другом конкурсе — шестом Национальном чемпионате JuniorSkills-2018. Подростки будут представлять Краснодарский край на конкурсе в Москве, который пройдет с 5 по 10 марта.

    Отметим, что конкурс проходил на базе десяти колледжей разных районов Краснодарского края по 13 направлениям в двух возрастных категориях: 10-13 лет, 14-17 лет.

    На церемонии награждения присутствовали и.о. министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Константин Федоренко, технический директор программы JuniorSkills-2018 в России Алексей Абрамовский, а также директор организации «Агрообъединение «Кубань» Иван Сафронов.

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    Автор: Дарья Смолина
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    #краснодар #чемпионат #подростки
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