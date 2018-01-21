Шестиэтажный самострой снесут в Адлере

Краснодар, 21 января. Шестиэтажный самострой, расположенный на улице Костромской, снесут в Адлере. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Собственник получил разрешение на строительство трех этажного дома, площадь которого чуть более 232 квадратных метров, в октябре 2014 года. Однако при проверке было выявлено, что идет строительство и площадь застройки в три раза больше заявленной.

Администрация Сочи обратилась в суд. Разбирательство по делу продолжалось несколько лет, за это время было возведено шестиэтажное здание. Незаконную постройку должны будут снести в ближайшие дни.