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Сильный шторм разрушил набережную Олимпийского парка в Сочи
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    Сильный шторм разрушил набережную Олимпийского парка в Сочи

    19:22  20 Января 2018
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    Сильный шторм разрушил набережную Олимпийского парка в Сочи

    Краснодар, 20 января. Сильный шторм, который обрушился на Сочи в пятницу, 19 января, разрушил часть набережной Олимпийского парка.

    Набережная Олимпийского парка повреждена на участке от 20 до 30 метров. Отмечается, что до этого набережную уже размывало, и в этом месте идет ремонт.

    «Из-за того, что ремонт не завершен, грунт не укреплен, участок вновь оказался поврежден», — приводит ТАСС слова представителя администрации города.

    На данный момент специалисты устанавливают ущерб, нанесенный штормом, решается вопрос о ремонте набережной. Отмечается, что часть поврежденного участка набережной находится под ответственностью муниципалитета, другая — краевых структур.

    Автор: Дарья Смолина
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    #шторм #сочи #набережная
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