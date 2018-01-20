Выпущенная на волю самка леопарда погибла в Сочи

Краснодар, 20 января. Выпущенную на волю самку переднеазиатского леопарда Викторию нашли мертвой на территории Кавказского заповедника. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии России.

Леопарда обнаружили по координатам ошейника. Отмечается, что никаких повреждений и ранений у животного не нашли.

«Специалисты рабочей группы пришли к выводу, что гибель леопарда произошла в середине января в результате неудачной охоты на крупного зверя», — сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты подчеркнули, что гибель леопарда большая потеря для программы по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе. По словам заместителя директора Сочинского национального парка Умара Семенова, Виктория была первым котенком, который родился в Центре. На протяжении трех лет за животным наблюдали и готовили ее к самостоятельной жизни.