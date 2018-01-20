Троллейбусы и автобусы поменяют маршруты в Краснодаре

Краснодар, 20 января. Несколько троллейбусов и автобусов в Краснодаре изменят движение с 20 по 21 января этого года. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

Речь идет о троллейбусных маршрутах номеров 2, 4, 6, 9, 12, 31, а также автобусах маршрута номер Е2. Изменения связаны с ремонтом коллектора на пересечении улиц Октябрьской и Ленина.

Троллейбусы маршрутов 2, 4, 6, 12, 31, а также автобусы маршрута номер 2Е в южном направлении будут двигаться по улицам Октябрьской, Буденного, Кубанской набережной, Мира и далее по маршруту. В обратном направлении будут курсировать в обычном режиме. Троллейбусы маршрута номер 9 в выходные будут следовать от бальнеолечебницы до Центрального колхозного рынка.