ХК «Сочи», обыграв «Йокерит», гарантировал себе место в плей-офф

Краснодар, 20 января. Хоккейный клуб «Сочи» обыграл хельсинский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, которая проходила в Сочи, завершилась со счетом 2:1.

Открыл счет в матче хоккеист «Йокерит» Мэтью Гилрой, но во втором периоде встречи Андрей Иванов сравнял счет. За пять минут до конца третьей двадцатиминутки победную шайбу забросил Артем Томилин.

«В целом рады победе над сильным соперником. У нас есть ребята, кто почувствовал, что такое вкус игры плей-офф. На самом деле, это была игра плей-офф. Мы рады, что проявили характер, собрались и дожали до конца», — приводит пресс-служба «Сочи» слова главного тренера Сергея Зубова.

Отметим, что благодаря победе в основное время команда «Сочи» гарантировала себе место в плей-офф. Команда Сергея Зубова набрала 84 очка в 52 встречах.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин сыграл в хоккей на ледовом катке на Красной площади в декабре прошлого года.