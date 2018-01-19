Выборы президента России: штаб Путина начал работать на Кубани

Краснодар, 19 января. Региональный избирательный штаб действующего президента РФ и кандидата на выборах-2018 Владимира Путина начал работать в Краснодарском крае.

Сопредседателями штаба стали художественный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, ректор Сочинского государственного университета Галина Романова, Также в число сопредседателей от общественных организаций вошли Николай Скрипкин, председатель Армавирской городской организации краевой общественной организации ветеранов войны, и председатель краевой общественной организации Героев Виктор Маркелов.

Представители фрацкий»Единая Россия», «Патриоты России», «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» также будут участвовать в работе штаба, отмечает Коммерсант.ru.

Выборы президента состоятся 18 марта 2018 года. В штабе Путина 17 января заявили о сборе более миллиона подписей в поддержку его самовыдвижения вместо необходимых 300 тысяч.