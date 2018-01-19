Скульпторы и художники Краснодара разработали проекты городских арт-объектов

Краснодар, 19 января. Художники, скульпторы и архитекторы представили мэру Краснодара эскизы городских арт-объектов.

Глава города Евгений Первышов провел встречу с художниками из культурного центра «Типография» для обсуждения новой городской скульптуры в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Встреча состоялась в администрации областного центра в четверг, 19 января.

Директор «Типографии» Олег Сафронов представил мэру проект городских арт-объектов, который составили местные художники, скульпторы и архитекторы.

«Я до сих пор нахожусь в ощущении нереальности произошедшего. Что уж говорить про авторов. Отдельно приятно удивлен невмешательству в процесс выбора эскизов и сквера для размещения скульптур, — отметил директор «Типографии».

Арт-объекты планируют расположить в Вишняковском сквере, сквере возле кинотеатра «Болгария», сквере «Молодежный» на КСК, Чистяковском сквере, а также на сквере, расположенном на улице Дальней. Мэр города предложил выбрать пилотный проект, который будет реализован уже весной или летом текущего года.