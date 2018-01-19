Скульпторы и художники Краснодара разработали проекты городских арт-объектов
Краснодар, 19 января. Художники, скульпторы и архитекторы представили мэру Краснодара эскизы городских арт-объектов.
Глава города Евгений Первышов провел встречу с художниками из культурного центра «Типография» для обсуждения новой городской скульптуры в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Встреча состоялась в администрации областного центра в четверг, 19 января.
Директор «Типографии» Олег Сафронов представил мэру проект городских арт-объектов, который составили местные художники, скульпторы и архитекторы.
«Я до сих пор нахожусь в ощущении нереальности произошедшего. Что уж говорить про авторов. Отдельно приятно удивлен невмешательству в процесс выбора эскизов и сквера для размещения скульптур, — отметил директор «Типографии».
Арт-объекты планируют расположить в Вишняковском сквере, сквере возле кинотеатра «Болгария», сквере «Молодежный» на КСК, Чистяковском сквере, а также на сквере, расположенном на улице Дальней. Мэр города предложил выбрать пилотный проект, который будет реализован уже весной или летом текущего года.
«Я уверен, что подобные работы, атмосферные, заметные, без какой- то назидательной функции, отвечают духу времени, станут определенными маркерами современного Краснодара, сформируют облик города, и рад, что администрация и мэр тоже чувствуют это», — подытожил Олег Сафронов.