Жители Кубани отмечают праздник Крещения Господня
Краснодар, 19 января. Православные христиане в Краснодарском крае отмечают праздник Крещения Господня.
Около 140 крещенских купелей организовали на Кубани для желающих пройти обряд крещения в ночь с 18 на 19 января. Купели оснащенных настилками и спусками, сообщают региональные новостные источники. Рядом с местами массового купания организованы пункты обогрева, где люди могли согреться горячим чаем.
На территории каждой купели дежурили сотрудники правоохранительных органов и медики. В пятницу, 19 января, в храмах пройдут литургии, посвященные празднику. Глава края Вениамин Кондратьев отметил:
«Для всех верующих, кто захочет принять участие в обряде омовения, подготовлены 140 мест. Купели оснащены настилами и спусками. На всех местах купания дежурят спасатели, полицейские и водолазы».