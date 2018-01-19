18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Башенный кран рухнул на жилой дом в Кирове, есть жертвы
Общество
Жители Кубани отмечают праздник Крещения Господня
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жители Кубани отмечают праздник Крещения Господня

    11:35  19 Января 2018  /обновлено: 11:36  19 Января 2018
    112

    Жители Кубани отмечают праздник Крещения Господня

    Краснодар, 19 января. Православные христиане в Краснодарском крае отмечают праздник Крещения Господня.

    Около 140 крещенских купелей организовали на Кубани для желающих пройти обряд крещения в ночь с 18 на 19 января. Купели оснащенных настилками и спусками, сообщают региональные новостные источники. Рядом с местами массового купания организованы пункты обогрева, где люди могли согреться горячим чаем.

    На территории каждой купели дежурили сотрудники правоохранительных органов и медики. В пятницу, 19 января, в храмах пройдут литургии, посвященные празднику. Глава края Вениамин Кондратьев отметил:

    «Для всех верующих, кто захочет принять участие в обряде омовения, подготовлены 140 мест. Купели оснащены настилами и спусками. На всех местах купания дежурят спасатели, полицейские и водолазы».

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #краснодар #кубань #крещение #купель
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Грудинин привез свои "20 шагов" в Петербург. Пресс-конференция

      10:48 19 Января 2018 604
      Читать
      6:11
      Сегодня

      Лавров провел встречу с генсеком ООН Гутеррешем
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 19 января 06.00: САА и «Нусра» стягивают силы в Идлиб, курды готовятся к атаке Турции
      4:36
      Сегодня

      Трамп предложил Назарбаеву перенести переговоры по Донбассу из Минска
      1:20
      Сегодня

      МИД России прокомментировал публикацию ВuzzFeed о счетах сотрудников посольства

      20:30
      Вчера

      Расчеты С-400 и «Панцирь-С» отразили нападение условного противника в Подмосковье

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 33924

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3540

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      34869

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      8223

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7777
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин окунулся в прорубь на Селигере по случаю праздника Крещения Господня

      Путин окунулся в прорубь на Селигере по случаю праздника Крещения Господня

      2:00   19 Января 2018
      2599
      Лукашевич: США подталкивают Киев к возобновлению кровопролития в Донбассе

      Лукашевич: США подталкивают Киев к возобновлению кровопролития в Донбассе

      0:42   19 Января 2018
      1549
      Лавров: Боевики в Сирии и Ираке получили технологии синтеза отравляющих веществ

      Лавров: Боевики в Сирии и Ираке получили технологии синтеза отравляющих веществ

      19:30   18 Января 2018
      1475
      Путин приехал в Петербург на мероприятия в честь прорыва блокады Ленинграда

      Путин приехал в Петербург на мероприятия в честь прорыва блокады Ленинграда

      14:45   18 Января 2018
      836