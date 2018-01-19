 Управление внутренней политикой на Кубани перешло в женские руки

Краснодар, 19 января. Губернатор Краснодарского края назначил новую главу департамента внутренней политики администрации.

По информации пресс-службы администрации края, губернатор Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о назначении Галины Москалевой на должность главы департамента внутренней политики.

Галина Москалева родилась в 1962 году в Кропоткине, училась в Московском Государственном открытом Университете имени Черномырдина и получила диплом по экономиста-менеджера. В период с 2009 по 2013 года находилась на должности заместителя главы Кавказского района по вопросам внутренней и кадровой политики. С октября 2017 года находилась должности заместителя директора регионального департамента внутренней политики.