Мероприятия к 75-летию освобождения от фашистских захватчиков пройдут на Кубани

Краснодар, 18 января. Губернатор Краснодарского края поручил провести патриотические мероприятия, приуроченные к 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков, во всех учреждениях культуры.

Пресс-конференция, посвященная вопросам подготовки и проведения юбилейной даты, состоялась в четверг, 18 января в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Фелицына. Губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил провести патриотические мероприятия и акции, посвященные 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Министр культуры Кубани Максим Усатюк отметил: