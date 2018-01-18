Больше тысячи школьников и учителей эвакуировали из лицея Краснодара

Краснодар, 18 января. Около тысячи детей и сотрудников школы в Краснодаре эвакуировали, предположительно, из-за распыления газового баллончика.

Администрация лицея №90, расположенного на улице 70-летия Октября, приняла решение эвакуировать, после чего отправить по домам учеников образовательного учреждения. Причиной стало, предположительно, распыление газового баллончика, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Краснодару.

Инцидент произошел во время урока английского языка: учительнице и ученикам шестого класса стало плохо. В ведомстве отметили:

«Учительница и ученики стали без причины кашлять, появилось першение в горле. Учительница доложила об этом администрации школы, которая приняла решение вызвать экстренные службы и самостоятельно приняла решение вывести всех детей и персонал на улицу».

Больше тысячи детей и сотрудников школы вывели на улицу. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, первичный осмотр вещей детей не выявил наличие баллончиков.