Горячую воду отключили в домах на улице Ставропольской в Краснодаре из-за прорыва трубы

Краснодар, 18 января. Жители домов на улице Ставропольской в Краснодаре остались без горячей воды из-за коммунальной аварии.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара, трубопровод горячего водоснабжения прорвало утром в четверг, 18 января, на улице Ставропольская. В настоящее время сотрудники коммунальных служб ведут ремонтные работы и ликвидируют последствия аварии. В домах, расположенных в районе прорыва трубопровода, отключили горячую воду.

Ремонтные работы планируют завершить к 19:00 часов вечера по местному времени. Также сообщается, что дорогу на углу улиц Вишняковой и Кавказской в районе школы №32 перекрыли из-за ремонтных работ.