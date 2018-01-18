«Слован» одержал победу над «Сочи» в матче КХЛ

Сочи, 18 января. Хоккеисты «Сочи» проиграли по буллитам «Словану» из Братиславы а рамках в домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в Сочи в среду, 17 января, завершилась победой братиславского «Солована» над «Сочи» со счетом 2:1. У победителей отличились Марек Гецл, который оформил шайбу в ворота на 44-ой минуте, и Юрай Микуш, ставший автором победного буллита. У хозяев на 47-ой минуте оформил шайбу в ворота Шон Коллинз.

Команда «Сочи» набрала находится с 81 очком на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. Братиславская команда «Слован» расположилась на 12 месте с 52 очками.