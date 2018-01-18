Экстренное предупреждение объявлено в Краснодаре из-за надвигающегося шторма

Краснодар, 18 января. Экстренные службы Краснодара предупредили местных жителей о надвигающемся шторме.

Как сообщают новостные источники области, в Краснодаре объявлено штормовое предупреждение. Соответствующее сообщение появилось на сайте администрации города. Сотрудники МЧС предупреждают об усилении ветра в среду, 17 января, текущего года, порывы которого будут достигать от 16 до 18 метров в секунду. Кроме этого, на территории кубанской столицы пройдут осадки в виде кратковременного дождя, температура не превысит плюс пяти градусов.

В пресс-службе администрации областного центра отмечают, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 214–33–36 и 112.