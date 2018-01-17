Рейсы из Ростова-на-Дону в Сочи станут ежедневными

Краснодар, 17 января. Авиакомпания «Азимут» запускает ежедневные рейсы из Ростова-на-Дону в Сочи с 25 марта. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Самолеты будут летать из ростовского аэропорта «Платов» в Сочи каждый день. Лайнеры будут вылетать из Ростова-на-Дону в 19.35, рейс в обратном направлении в 21.40. Отмечается, что пассажирам предоставят максимальные доступные тарифы.

Также путешественники смогут чаще летать в Санкт-Петербург и Новосибирск. Рейсы в Санкт-Петербург будут осуществляться ежедневно, самолеты будут летать в восемь утра, а отправления в Ростов-на-Дону в 20.10. Рейсы в Новосибирск будут по средам, пятницам и воскресеньям в 22.35, обратно по понедельникам, четвергам и суббота в 07.55.