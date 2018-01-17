«Локомотив-Кубань» одержал победу над «Цедевитой» в матче баскетбольного Еврокубка

Краснодар, 17 января. Баскетбольный клуб из Краснодара «Локомотив-Кубань» выиграл у хорватской «Цедевиты» в матче третьего тура группового этапа топ-16 Кубка Европы.

Встреча прошла во вторник, 16 января, в Краснодаре и завершилась победой клуба «Локомотив-Кубань» со счетом 69:64, сообщает «Чемпионат». Самым результативным баскетболистом у краснодарской команды стал Франк Элегар, который набрал 20 очков и сделал девять подборов. Отметим, что Тревор Лейси из команды победителей набрал 19 очков и сделал три подбора. У «Цедевиты» отличились Деметрис Николс и Андреа Стипанович, они заработали по 14 очков.

Следующая встреча команд «Локомотив-Кубань» и «Цедевита» пройдет в Хорватии 24 января.

Ранее сообщалось, что «Финал четырех» Кубка России по баскетболу среди мужских команд пройдет в Краснодаре с 9 по 11 февраля.