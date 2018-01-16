Депутаты выбрали нового главу Приморско-Ахтарского района

Краснодар, 16 января. Главой Приморско-Ахтарского района Краснодарского края стал Максим Бондаренко. Об этом стало известно во вторник, 16 января.

Выборы нового главы Приморско-Ахтарского района Краснодарского края прошли в ходе 42-й сессии депутатов районного Совета. Кандидатами на пост руководителя муниципалитета были Максим Бондаренко и Александр Самовик, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Максим Бондаренко был выбран депутатами единогласно.

«Уверен, что совместная конструктивная работа с Советом станет фундаментом для успешного развития Приморско-Ахтарского района. Перед нами стоят общие задачи – улучшение благосостояния местных жителей, развитие социальной инфраструктуры, санаторно-курортного комплекса», — подчеркнул Максим Бондаренко.

Сессия по вступлению в должность избранного главы запланирована на 24 января.