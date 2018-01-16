Новый заместитель главы назначен в Геленджике

Краснодар, 16 января. Новый заместитель главы назначен в администрации Геленджика Краснодарского края. Им стал Эльдар Куртсаитов.

Решение о назначении Эльдара Куртсаитова объявил глава Геленджика Виктор Хрестин на еженедельной планерке во вторник, 16 января. Эльдар Куртсаитов будет курировать вопросы экономического развития и имущественных отношений города, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Эльдар Куртсаитов был специалистом управления курортами и туризмом в администрации Геленджика с 2007 года, а в 2009 руководил управлением. В 2013 году его назначили на пост главы администрации Дивноморского внутригородского округа. Он был руководителем санатория «Русь» с 2015 года, а также являлся председателем правления НП «Содействие в развитии курорта Геленджик».