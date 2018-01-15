Совариум с 30 видами птиц открыли в Краснодарском крае

Краснодар, 15 января. Новый совариум открыли два дня назад в Красной Поляне.

Как сообщает пресс-служба курорта «Газпром», открытие совариума состоялось в субботу, 13 января. Ястребов, орлов и нескольких видов сов разместили в совариуме. Здесь разместил около 30 видов птиц, в том числе, самый маленький вид сов в мире, а также филин. В пресс-службе отмечают:

«Совариум — это домики или вольеры с деревьями, где обстановка приближена к природным условиям, чтобы птицы правильно развивались и хорошо себя чувствовали».

В домиках отсутствуют сетки, что благоприятно сказывается на самочувствии птиц. В настоящее время проходят экскурсии и шоу-программы.