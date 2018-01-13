Жителей Краснодара ждет праздничная автобусная экскурсия по городу

Краснодар, 13 января. Новогодний автобус будет возить жителей и гостей Краснодара по городу. Специальный экскурсионный маршрут сделали в честь Старого Нового года.

Автобус будет ждать около главной городской елки на Театральной площади, после отправится по улицам Краснодара. Конечная остановка — Чистяковская роща. Рассказывать о достопримечательностях и интересных событиях городах будет Снегурочка. Участники экскурсии увидят самые красивые елки, узнают об особенностях празднования Нового года, а также смогут увидеть праздничное представление, сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Отмечается, что маршрут рассчитан на один день, автобус будет отправляться с Театральной площади в десять утра. Экскурсии будут проходить до конца января этого года.