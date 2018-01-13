Комплекс «Атамань» стал самым популярным объектом Кубани у туристов в 2017 году

Краснодар, 13 января. Этнографический комплекс «Атамань» стал самым полярным объектом в Краснодарском крае у туристов по итогам прошлого года.

Комплекс «Атамань» посетили более двух миллионов туристов в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Туристы также предпочитают посещать дельфинарии, аквапарки, природные достопримечательности, а также олимпийские, винные, культурные и сельские объекты. Согласно статистическим данным, более восьми миллионов путешественников посетили объекты туристского показа. По сравнению с 2016 годом, показатель увеличился на 23 процента.

Ведомство отмечает, что в прошлом году почти 60 новых объектов появились на территории Краснодарского края: «Империя Рима» в Геленджике, Механический музей Леонардо да Винчи, расположенный в Сочи, рыболовная база «Лесные озера» и другие. На данный момент более 600 объектов турпоказа работают в регионе, из них 460 — круглогодично.