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Всероссийский День снега отпразднуют в горах в Сочи
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    Всероссийский День снега отпразднуют в горах в Сочи

    14:10  13 Января 2018  /обновлено: 14:10  13 Января 2018
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    Всероссийский День снега отпразднуют в горах в Сочи

    Краснодар, 13 января. Всероссийский День снега отметят в Краснодарском крае 21 января. Массовая эстафета пройдет недалеко от поселка Эсто-Садок на курорте «Горки город».

    Участвовать в соревнованиях смогут родители и дети. Им предстоит показать свое мастерство в метании снежков, участвовать в гонках на санках, а также показать элементы хоккея, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

    Жители и гости региона могут принять участие в эстафете при наличии допуска врача или личной подписи, которая подтверждает персональную ответственность за здоровье участника. Комиссия по допуску участников будет работать с 10.30 до 12.00 21 января, торжественное открытие начнется в 12.30, церемония закрытия пройдет в 16.00.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дарья Смолина
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    #краснодарский край #день снега
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