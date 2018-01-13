Всероссийский День снега отпразднуют в горах в Сочи

Краснодар, 13 января. Всероссийский День снега отметят в Краснодарском крае 21 января. Массовая эстафета пройдет недалеко от поселка Эсто-Садок на курорте «Горки город».

Участвовать в соревнованиях смогут родители и дети. Им предстоит показать свое мастерство в метании снежков, участвовать в гонках на санках, а также показать элементы хоккея, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Жители и гости региона могут принять участие в эстафете при наличии допуска врача или личной подписи, которая подтверждает персональную ответственность за здоровье участника. Комиссия по допуску участников будет работать с 10.30 до 12.00 21 января, торжественное открытие начнется в 12.30, церемония закрытия пройдет в 16.00.