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Экс-капитан ФК «Кубань» пострадал при пожаре
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    Экс-капитан ФК «Кубань» пострадал при пожаре

    13:52  13 Января 2018  /обновлено: 13:53  13 Января 2018
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    Экс-капитан ФК «Кубань» пострадал при пожаре

    Краснодар, 13 января. Бывший капитан краснодарского футбольного клуба «Кубань» Виталий Фурса пострадал при пожаре в доме. Болельщики решили помочь ветерану.

    Пожар случился в доме на улице Атарбекова в Краснодаре в четверг, 11 января. Супруга бывшего капитана «Кубани» погибла при пожаре, ветеран находится в реанимационном отделении больницы в крайне тяжелом состоянии. По версии следствия, пожилая женщина закурила и уснула в квартире, в результате чего произошел пожар. Об этом сообщают региональные СМИ.

    Болельщики предлагают помочь Виталию Фурсе, который провел 282 матча за футбольный клуб «Кубань». Он посветил 19 лет команде, сообщается на странице «Трибуна Юг» в социальной сети «ВКонтакте».

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #краснодар #пострадавший #фк кубань
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