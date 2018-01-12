«Финал четырех» Кубка России по баскетболу пройдет в Краснодаре

Краснодар, 12 января. «Финал четырех» Кубка России-2017/2018 по баскетболу среди мужских команд пройдет в Краснодаре. Матчи турнира состоятся 9 и 11 февраля, сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.

Полуфинальные матчи «Локомотив — Кубань»(Краснодар) — «Новосибирск»(Новосибирск), «Нижний Новгород»( Нижний Новгород) — «Иркут»(Иркутск) пройдут 9 февраля. Финальный и матч за третье место состоятся 11 февраля. Отметим, что Кубок России среди мужчин проводится уже 17-й раз.

ЦСКА является одним их титулованных клубов, он становился победителем четыре раза. УНИКС выигрывал лишь три раза. Стоит отметить, что в этот раз впервые примет участие в турнире команда «Иркут».