Оперативные службы Кубани перешли на усиленный режим из-за непогоды

Краснодар, 12 января. Оперативные службы Краснодарского края перешли на усиленный режим работы из-за неблагоприятных погодных условий, которые будут в регионе с 12 по 15 января.

По информации «Северо-Кавказского УГМС», на территории Краснодарского края ожидается ухудшение погодных условий: усиление ветра, осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что необходимо вовремя расчищать улицы от снега, запастись техникой для ликвидации последствий. Кроме этого необходимо будет переправлять технику в те места, где ее будет не хватать.